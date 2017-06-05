Началась реконструкция учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов»

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Проектом предусмотрена реконструкция существующего тренировочного поля с целью его использования в качестве тренировочной площадки, предназначенной для проведения предсоревновательных тренировок во время ЧМ-2018 тм , а также для создания спортивной инфраструктуры, соответствующей уровню мировых стандартов.- футбольного поля с размерами в разметке 105 х 68 м;- системы освещения футбольного поля;- системы дренажа и ливневой канализации футбольного поля;- системы автоматического полива футбольного поля.В настоящий момент на территории учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов» уже начаты работы по реконструкции футбольного поля, а также по модернизации номерного фонда.Второй базой команд станет гостиничный комплекс «Русская Охота», у территории которого в этом году будет построено футбольное поле. На территории объекта в данный момент ведутся подготовительные работы.Третья база команд находится на территории Тольятти – это гостиница «Лада-Резорт» и стадион «Торпедо», данный комплекс объектов будет представлен без реконструкции.Кроме того, выполняются строительно-монтажные работы на трех предматчевых тренировочных площадках. В Самаре работы по устройству двух площадок ведутся на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», третьей площадкой станет второе поле стадиона «Металлург». Все объекты будут располагать раздевалками, трибунами для зрителей и инфраструктурой для работы СМИ.На «Металлурге» засев футбольного поля был выполнен в мае 2017 года. На территории тренировочных площадок у стадиона «Самара Арена» ведется возведение административно-бытовых зданий и подготовка площадок будущих полей. Работы по устройству футбольных полей, включая засев газона, на всех трех площадках должны быть выполнены к августу текущего года, сообщает пресс-служба облправительства.

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