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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На зимнем чемпионате мира по легкой атлетике впервые в истории судьи сняли с забега всех его участников

3 марта 2018 15:47
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В предварительном забеге на 400 метров не оказалось победителя. Судьи сняли всех участников забега за различные нарушения.
Как информирует РБК, на зимнем чемпионате по легкой атлетике в Бирмингеме был установлен своеобразный рекорд. Впервые в истории проведение мировых первенств судьи сняли с забега всех его участников.

На старте третьего забега у мужчин на дистанции 400 метров первым был дисквалифицирован представитель Катара Абдалела Харун, который выиграл бронзу на прошлом мировом чемпионате. Он был дисквалифицирован за фальстарт.

Остальные четыре участника забега смогли добраться до финиша, однако все четверо впоследствии были дисквалифицированы. Судьи посчитали, что все они, включая одного из лучших бегунов сезона Бралона Таплина, вышли за пределы своих дорожек.

Кроме Таплина и Харуна, после этого забега были дисквалифицированы Стивен Гэйл, Аустрис Карпинскис и Алонсо Рассел. Все они могут подать апелляцию на решение судей.

Таплин в этом сезоне показал лучший результат на дистанции 400 метров. Он считался главным фаворитом первенства.

Международная ассоциация федераций легкой атлетики (IAAF) назвала данную ситуацию беспрецедентной. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В IAAF подтвердили, что все участники одного из забегов были дисквалифицированы впервые в истории проведения крупных турниров.


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