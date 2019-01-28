На втором сборе "Крылья" сыграют четыре контрольных матча

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По окончании первого учебно-тренировочного сбора, который прошел в ОАЭ, наша команда получила три выходных дня. В среду, 30 января "Крылья Советов" соберутся в Москве, откуда на следующий день отправятся в турецкий Белек.На втором сборе запланировано проведение четырех контрольных матчей. 2 февраля наша команда сыграет с болгарским "Ботевом". Вторым соперником самарцев будет сербский "Партизан". Эта игра состоится 6 февраля. 12 февраля "Крылья Советов" завершат сбор поединками с латвийским "Спартаком" и казахстанским "Кайсаром", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"