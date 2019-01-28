На втором сборе "Крылья" сыграют четыре контрольных матча
28 января 2019 19:16
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На втором сборе запланировано проведение четырех контрольных матчей. 2 февраля наша команда сыграет с болгарским "Ботевом". Вторым соперником самарцев будет сербский "Партизан". Эта игра состоится 6 февраля. 12 февраля "Крылья Советов" завершат сбор поединками с латвийским "Спартаком" и казахстанским "Кайсаром", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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