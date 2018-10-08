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На встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым Дмитрий Азаров обсудил опросы развития спорта в СО

8 октября 2018 21:35
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А также вопросы участия области в федеральных программах и нацпроектах.
В Москве Дмитрий Азаров встретился с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

Обсуждались вопросы развития спорта в Самарской области, строительства новых спортобъектов, участия области в федеральных программах и нацпроектах, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.



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