На встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым Дмитрий Азаров обсудил опросы развития спорта в СО
8 октября 2018 21:35
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Обсуждались вопросы развития спорта в Самарской области, строительства новых спортобъектов, участия области в федеральных программах и нацпроектах, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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