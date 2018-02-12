На всероссийских соревнованиях по стрельбе самарский стрелок Артем Филиппов выиграл две медали

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В неолимпийском упражнении "стрельба из малокалиберной винтовки из положения «лёжа» с 50 метров" Артем набрал 624,7 очка и занял первое место.В олимпийском упражнении "малокалиберная винтовка, три положения, дистанция 50 метров" завоевал серебро, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.