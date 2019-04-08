На всероссийских соревнованиях по современному пятиборью победу одержал самарский спортсмен Илья Фролов
8 апреля 2019 15:54
142
В Москве состоялись всероссийские соревнования по современному пятиборью "Турнир сильнейших".
Уверенную победу одержал самарский спортсмен Илья Фролов, передает пресс-служба минспорта СО.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
818
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
668
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
943
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8036
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8512
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8241
Спорт в регионе
8 апреля 2019 22:23
Рудковская отметила, что в России ее сыну Александру разрешают показывать эту программу. Спорт в регионе
58
8 апреля 2019 21:31
БК «Самара» начал полуфинальную серию Суперлиги. Спорт в регионе
78
8 апреля 2019 20:26
Девушка исполняла дабл фронтфлип, однако не рассчитала прыжок и неудачно приземлилась на самый край мата. Спорт в регионе
124
8 апреля 2019 18:45
Соглашение подписали замминистра спорта РФ Сергей Косилов и замруководителя Главного госуправления по физической культуре и спорту КНР Гао Чжидан. Спорт в регионе
159
8 апреля 2019 15:54
В Москве состоялся "Турнир сильнейших". Спорт в регионе
142
8 апреля 2019 11:58
Вход свободный! Спорт в регионе
217
7 апреля 2019 21:26
Он резко высказался против норвежских лыжников, принимающих противоастматические препараты. Спорт в регионе
253
Видео
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
256
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
782
7 апреля 2019 10:57
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно. Происшествия
322
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
474
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
349
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4927
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
452
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1127
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1104
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2085
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2366
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1430
Мероприятия