На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"
23 июня 2018 20:07
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Глава региона Дмитрий Азаров пожелал мальчишкам успехов и вручил заветные трофеи - копию кубка мира по футболу, сообшает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Видео здесь.
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На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"
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