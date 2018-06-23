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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"

23 июня 2018 20:07
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Глава региона Дмитрий Азаров пожелал мальчишкам успехов и вручил заветные трофеи - копию кубка мира по футболу.
Сегодня на тренировочной базе "Крыльев Советов" большой футбольный праздник - товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление".

Глава региона Дмитрий Азаров пожелал мальчишкам успехов и вручил заветные трофеи - копию кубка мира по футболу, сообшает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Видео здесь
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23 июня 2018  20:07
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