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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На территории УСЦ «Чайка» состоится пятый Самарский лыжный марафон «Сокольи Горы»

28 января 2019 15:30
111
Он входит в крупнейшую серию лыжных марафонов России.
2 февраля 2019 года в 11:00 на территории УСЦ «Чайка» состоится пятый Самарский лыжный марафон «Сокольи Горы», который входит в крупнейшую серию лыжных марафонов России.

Вся информация на сайте http://ski63.ru/marathon/474/ , передает пресс-служба Департамента физкультуры и спорта Самары.
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