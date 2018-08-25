На стратегической сессии в Самаре обсуждают развитие детского спорта
25 августа 2018 19:12
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В стратегической сессии участвуют глава Самарской области Дмитрий Азаров, трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Дмитрий Азаров отметил, что регион пока не достиг тех показателей, которые определил президент Владимир Путин — привлечь к систематическому занятию спортом не менее 55% населения.
"В Самарской области этот показатель пока только 35%. Нам нужен результат на уровне тех задач, которые определены главой государства", — подчеркнул руководитель региона.
Он также сообщил, что в этом году запланировано открытие целого ряда спортивных объектов: ледового катка в Чапаевске, ФОКов в Нефтегорске, в селах Шентала и Савруха, бассейнов в поселке Стройкерамика и селе Георгиевка , стадионов в Чапаевске и селе Кошки , более 20 универсальных спортплощадок.
При этом главная задача, по его словам, — сделать и строящиеся, и уже действующие спорткомплексы и площадки доступными для всех юных жителей области: "У нас нет региональных и муниципальных детей, спортивные объекты должны быть доступны для всех!".
Ирина Роднина отметила высокий уровень проведения фестиваля: "Люди приехали сюда не только посоревноваться. Здесь формируется платформа, обсуждаются актуальные вопросы отрасли, вырабатываются пути использования спортивного наследия. Главная наша задача — создать условия для того, чтобы росло здоровое поколение".
Неслучайно в послании президента большой раздел был посвящён не спорту как таковому, а именно здоровью подраставшего поколения.
Серьёзная задача по формированию физической культуры ложится на школу. "На уроке физкультуры, как правило, даются двигательные навыки, но не менее важно дать ребёнку необходимые знания о физической культуре, чтобы, став взрослым, он занимался самостоятельно", - говорит прославленная спортсменка.
Дмитрий Азаров сообщил, что в Самаре пройдет урбанистический форум, в рамках которого будут обсуждаться перспективы развития исторической части города, которая преобразилась в рамках подготовки к ЧМ-2018, а также территории вокруг "Самара Арены".
"Нужно вместе подумать о том, что необходимо сделать, чтобы эта территория стала новой точкой притяжения не только областного центра, но Самарско-Тольяттинской агломерации, в которой живет 2,7 млн человек. Мы должны подойти к этому точно и грамотно", - отметил он.
Говоря о наследии чемпионата мира по футболу, глава региона отметил, что уже подготовлены документы, в которых расписано как будет использоваться каждый метр "Самара Арены". "Мы ставим задачу, чтобы к 15 ноября не просто сформировать концепцию использования, - рассказал Дмитрий Азаров. - Она должна быть очень точной и детальной. Уверен, так и будет".
Особая роль в регионе отводится развитию адаптивного спорта. Занятия с людьми с ограниченными возможностями требуют особых условий, оборудования, медицинского сопровождения. Здесь власти видят большое поле для взаимодействия с партией "Единая Россия".
Серьёзную роль в воспитании здорового поколения играют тренеры по месту жительства. Практику, реализованную в Самаре в начале 2010-х, переняли Чапаевск, Новокуйбышевск, Отрадный и Похвистнево.
При этом даже в любительском спорте должны работать квалифицированные специалисты. Работа тренеров очень важна, и необходимо этих людей сопровождать, заниматься повышением их квалификации, считает Дмитрий Азаров, передает Волга Ньюс.
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