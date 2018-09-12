На стадионе ЦСКА/Самара стартовал чемпионат Вооруженных Сил РФ по легкоатлетическому кроссу
12 сентября 2018 18:39
162
Парад участников соревнований на стадионе ЦСКА/Самара принимали: представитель управления физической подготовки и спорта ВС РФ подполковник Дмитрий Виноград, главный судья соревнований – спортивный судья всероссийской категории Андрей Демьянов, заместитель главного судьи – тренер ЦСКА, участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте Михаил Вдовин, спортивный директор всероссийской федерации легкой атлетики – Андрей Крупорушников, председатель федерации легкой атлетики Самарской области Александр Казмерчук, начальник самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов.
Открывая легкоатлетический турнир, подполковник Дмитрий Виноградов поблагодарил организаторов и участников соревнований – рядовых, прапорщиков, офицеров, курсантов - за отличную спортивную подготовку и пожелал им мощных стартов и ярких побед. Начальник самарского филиала ЦСКА Валерий Краснов выразил надежду, что травм на кроссе удастся избежать, а самые быстрые легкоатлеты вернутся домой с заслуженными наградами. Директор ВФЛА Андрей Крупорушников в свою очередь подчеркнул, что
поскольку нынешний чемпионат является 4-м этапом всероссийского тура по кроссу, у лучших спортсменов есть возможность получить звание «мастера спорта России», выиграв взрослые дистанции у мужчин и у женщин. Это, по его словам, очень важный фактор для
развития легкоатлетического кросса в Вооруженных Силах и большой стимул побеждать для участников стартов.
Спортивный праздник продолжился ярким и вдохновенным выступлением государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки» с песней «Служить России». Кросс проходит на базе учебно-спортивного центра «Чайка» (пос. Управленческий, ост. «7 участок»). В программе состязаний сегодня, 12 сентября - забеги по индивидуальным видам легкоатлетического кросса среди мужчин и женщин (бег на 3000, 5000, 8000 метров), завтра, 13 сентября - эстафета 4х1000 метров и церемония закрытие чемпионата с награждением победителей и призеров.
В беседе с пресс-центром ЦСКА Почетный судья России, главный судья соревнований Андрей Демьянов отметил отличную подготовку легкоатлетической трассы в Самаре, впрочем, как и сам уровень организации армейских состязаний:
- В ЦСКА я с 1964 года, в Самаре 3-й раз и каждый раз организация спортивных мероприятий военнослужащих радует, потому как уровень высочайший. Проверка беговой трассы показала полное соответствие требованиям проведения подобных соревнований, - сказал Андрей Демьянов, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
530
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
475
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
431
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7518
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8057
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7817
Спорт в регионе
12 сентября 2018 20:14
После игры планируется фото и автограф-сессия с ветеранами "Крыльев Советов". Вход для болельщиков свободный. Спорт в регионе
11
12 сентября 2018 19:46
Следующие поединки Лиги наций УЕФА пройдут в октябре этого года. Спорт в регионе
47
12 сентября 2018 19:39
12 сентября 2018 18:39
В соревнованиях принимает участие 61 военнослужащий в составе 8 сборных команд. Спорт в регионе
161
12 сентября 2018 14:01
Автомобиль подарен Дмитрием Азаровым за первый гол, забитый в ходе ЧМ-2018 на стадионе СамараАрена. Спорт в регионе
192
11 сентября 2018 18:44
Российская команда впервые после триумфального домашнего чемпионата мира провела домашний матч. Спорт в регионе
306
11 сентября 2018 16:45
Участниками забега станут воспитанники детско-юношеских спортивных школ, учащиеся общеобразовательных школ, студенты, работники предприятий,... Спорт в регионе
251
Видео
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
293
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
429
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
565
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
958
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1758
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1148
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
453
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
568
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1511
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1081
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1163
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1125
Мероприятия