На стадионе ЦСКА/Самара стартовал чемпионат Вооруженных Сил РФ по легкоатлетическому кроссу

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Парад участников соревнований на стадионе ЦСКА/Самара принимали: представитель управления физической подготовки и спорта ВС РФ подполковник Дмитрий Виноград, главный судья соревнований – спортивный судья всероссийской категории Андрей Демьянов, заместитель главного судьи – тренер ЦСКА, участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте Михаил Вдовин, спортивный директор всероссийской федерации легкой атлетики – Андрей Крупорушников, председатель федерации легкой атлетики Самарской области Александр Казмерчук, начальник самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов.Открывая легкоатлетический турнир, подполковник Дмитрий Виноградов поблагодарил организаторов и участников соревнований – рядовых, прапорщиков, офицеров, курсантов - за отличную спортивную подготовку и пожелал им мощных стартов и ярких побед. Начальник самарского филиала ЦСКА Валерий Краснов выразил надежду, что травм на кроссе удастся избежать, а самые быстрые легкоатлеты вернутся домой с заслуженными наградами. Директор ВФЛА Андрей Крупорушников в свою очередь подчеркнул, чтопоскольку нынешний чемпионат является 4-м этапом всероссийского тура по кроссу, у лучших спортсменов есть возможность получить звание «мастера спорта России», выиграв взрослые дистанции у мужчин и у женщин. Это, по его словам, очень важный фактор дляразвития легкоатлетического кросса в Вооруженных Силах и большой стимул побеждать для участников стартов.Спортивный праздник продолжился ярким и вдохновенным выступлением государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки» с песней «Служить России». Кросс проходит на базе учебно-спортивного центра «Чайка» (пос. Управленческий, ост. «7 участок»). В программе состязаний сегодня, 12 сентября - забеги по индивидуальным видам легкоатлетического кросса среди мужчин и женщин (бег на 3000, 5000, 8000 метров), завтра, 13 сентября - эстафета 4х1000 метров и церемония закрытие чемпионата с награждением победителей и призеров.В беседе с пресс-центром ЦСКА Почетный судья России, главный судья соревнований Андрей Демьянов отметил отличную подготовку легкоатлетической трассы в Самаре, впрочем, как и сам уровень организации армейских состязаний:- В ЦСКА я с 1964 года, в Самаре 3-й раз и каждый раз организация спортивных мероприятий военнослужащих радует, потому как уровень высочайший. Проверка беговой трассы показала полное соответствие требованиям проведения подобных соревнований, - сказал Андрей Демьянов, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.