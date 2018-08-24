На стадионе "Самара Арена" пройдет Всероссийский фестиваль дворового спорта
24 августа 2018 23:25
90
В фестивале примут участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр спорта РФ Павел Колобков, трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, спортивные федерации, известные спортсмены.
В программе Фестиваля запланировано проведение соревнований по девяти видам спорта, сдача нормативов комплекса ГТО, культурно-образовательные мероприятия, круглые столы с презентациями лучших региональных практик, награждение победителей. Также пройдет финал десятого юбилейного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом".
Перед началом торжественного открытия, а также во время проведения соревнований, при входе на стадион будет организована специальная зона для гостей и болельщиков, где будут установлены интерактивные развлекательные площадки, пройдут мастер-классы с привлечением известных тренеров, ветеранов и игроков ФК "Крылья Советов", показательные выступления, конкурсы, фотозона с послами ЧМ по футболу.
Торжественное открытие фестиваля состоится в 10:00. На основном поле стадиона перед участниками выступят лучшие творческие и музыкальные коллективы области, а также пройдет масштабный флешмоб - разминка под руководством Ирины Родниной.
Также в рамках фестиваля запланировано проведение круглых столов с участием депутатов ГД РФ, известных спортсменов и тренеров из субъектов Российской Федерации на темы развития детского спорта, презентациями региональных проектов и обмену лучшими практиками.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
378
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
425
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
331
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7484
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8019
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7795
Спорт в регионе
24 августа 2018 23:55
24 августа 2018 23:25
Торжественное открытие фестиваля состоится в 10:00. На основном поле стадиона перед участниками выступят лучшие творческие и музыкальные коллективы области, а... Спорт в регионе
89
24 августа 2018 22:46
24 августа 2018 21:35
Дети до 4 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места. Спорт в регионе
89
24 августа 2018 21:03
Игры этой стадии пройдут 26-27 сентября. Спорт в регионе
145
24 августа 2018 12:48
К участию в соревнованиях допускаются все жители и гости региона. Спорт в регионе
154
23 августа 2018 23:25
Спорт в регионе
217
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
680
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1281
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
977
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1649
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1404
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1453
Фоторепортажи
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
646
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
777
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
790
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
557
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1995
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1945
Мероприятия