На стадионе "Самара Арена" пройдет Всероссийский фестиваль дворового спорта

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В фестивале примут участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр спорта РФ Павел Колобков, трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, спортивные федерации, известные спортсмены.В программе Фестиваля запланировано проведение соревнований по девяти видам спорта, сдача нормативов комплекса ГТО, культурно-образовательные мероприятия, круглые столы с презентациями лучших региональных практик, награждение победителей. Также пройдет финал десятого юбилейного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом".Перед началом торжественного открытия, а также во время проведения соревнований, при входе на стадион будет организована специальная зона для гостей и болельщиков, где будут установлены интерактивные развлекательные площадки, пройдут мастер-классы с привлечением известных тренеров, ветеранов и игроков ФК "Крылья Советов", показательные выступления, конкурсы, фотозона с послами ЧМ по футболу.Торжественное открытие фестиваля состоится в 10:00. На основном поле стадиона перед участниками выступят лучшие творческие и музыкальные коллективы области, а также пройдет масштабный флешмоб - разминка под руководством Ирины Родниной.Также в рамках фестиваля запланировано проведение круглых столов с участием депутатов ГД РФ, известных спортсменов и тренеров из субъектов Российской Федерации на темы развития детского спорта, презентациями региональных проектов и обмену лучшими практиками.