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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На стадионе «Самара Арена» будет создан музей спорта

27 августа 2018 16:09
137
Разработкой концепции музея по поручению главы региона Дмитрия Азарова занимается министерство культуры Самарской области.
Разработкой концепции музея по поручению главы региона Дмитрия Азарова занимается министерство культуры Самарской области.

Сегодня, 27 августа 2018 года, на совещании по вопросам использования наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 под председательством врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова были представлены первые итоги работы по созданию музея.

По информации заместителя министра – руководителя департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области Ирины Калягиной, в настоящее время формируется рабочая группа по разработке концепции музея, в состав которой войдут представители министерства спорта Самарской области, управления государственной архивной службы Самарской области, Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, спортивной общественности.

Располагаться музей будет на территории стадиона «Самара Арена», в ближайшее время для него подберут необходимые помещения.

Министерством культуры Самарской области изучен опыт создания ведущих мультимедийных (интерактивных) музеев спорта (спортивные музеи регби, олимпийские музеи, мультимедийный музейный комплекс «Музей СКА», музей футбольного клуба «Спартак», Музей ФИФА, Музей НХЛ).

В создании экспозиции самарского музея спорта планируется сделать акцент на мультимедийных технологиях и интерактивном взаимодействии, использовать современные технологии: цифровые фотоальбомы, тачпанели, сенсорные планшеты, панели и плазменные телевизоры, интерактивные инсталляции, трехмерные технологии, 3D-голограммы, спортивные симуляторы.

Предположительно, музей спорта будет включать несколько комплексов: историю самарского спорта (19-20 вв., основные этапы развития самарского спорта); спорта современности (с 2000 года по настоящее время; представление основных видов спорта и федераций); зал спортивной славы (экспозиция о выдающихся спортсменах и тренерах, олимпийских чемпионах, чемпионах мира и Европы); зал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (экспозиция о подготовке, строительстве стадиона, наследии); церемониальный зал; интерактивную игровую зону; 3D-кинотеатр.

В ближайшее время начнется поисково-собирательская работа для формирования фондов музея, передает пресс-служба облправительства. 
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