На стадионе "Металлург" "Крылья Советов" обыграли саратовский "Сокол" - 1:0

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В первом тайме в игре не было особых острых моментов – 0:0 к перерыву. Во втором тайме самарцы полностью прибрали инициативу и владение мячом к рукам и смогли забить гол. Автором точного удара стал Павел Яковлев.Итог – победа "Крыльев" с минимальным счетом – 1:0.После товарищеского матча "Крылья" продолжат тренироваться на "Металлурге" в обычном ежедневном режиме вплоть до матча с тульским "Арсеналом". Эта игра состоится 29 марта в 19:30 на "Самара Арене", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"