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На стадионе «Динамо» в Самаре пройдет фестиваль «Готов к труду и обороне»

18 мая 2017 13:39
98
На стадионе «Динамо» в Самаре пройдет фестиваль «Готов к труду и обороне»

Участие в фестивале примут граждане возрасте от 11 до 70 лет и старше.

 20 мая и 21 мая 2017 года на стадионе «Динамо»
(Л. Толстого, д. 97А) состоится весенний городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Участие в фестивале примут граждане возрасте от 11 до 70 лет и старше, имеющие допуск врача.

В Программе фестиваля следующие виды испытаний:

20 мая с 14.00 до 19.00

бег на 60 м, 10 м;
бег на 2 км, 3 км;
кросс по пересеченной местности;
смешенное передвижение;
прыжок в длину с разбега (с места);
метание спортивного снаряда 500 г, 700 г;
метание мяча весом 150 г.

21 мая с 10.00 до 16.00

стрельба из электронного оружия;
рывок гири 16 кг;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (о гимнастическую скамью);
поднимание туловища из положения лежа на спине;
подтягивание из виса на высокой (лежа на низкой) перекладине;
наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (на полу).

Подробная информация на сайте городского Департамента физической культуры и спорта http://63спорт.рф/novosti/366-gto-20170515.

 
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