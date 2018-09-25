Я нашел ошибку
Главные новости: 
В других муниципалитетах Самарской области работы по подготовке к зиме находятся на финальной стадии.
В Похвистневском районе Самарской области стартовал отопительный сезон
Опубликовано Постановление Губернатора Самарской области об изменениях в структуре некоторых органов исполнительной власти.
Дмитрий Азаров утвердил новую структуру Правительства Самарской области
Победители конкурса получат возможность приехать на Медиафорум ОНФ, который состоится весной 2019 г.
Народный фронт и Союз журналистов России запустили Всероссийский конкурс журналистских работ «Правда и справедливость»
В результате исследования эксперты не смогли рекомендовать к покупке ни один из представленных образцов.
Дрожжи и консерванты. Глазированные сырки оказались опасны для здоровья
Новые главы Хабаровского края и Владимирской области после выборов теперь должны будут сдать экзамен перед жителями региона.
Песков заявил, что новым главам регионов предстоит сдать серьёзный экзамен
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.
В Самаре продлён прием заявок на фотоконкурс «В объективе закона»
Документ предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.
Госдума приняла закон о наказании за увольнение работников перед пенсией
Команда СОБР Приволжского округа Росгвардии завоевала третье место.
Офицер самарского СОБР вошел в число лучших спецназовцев Росгвардии
сегодня  Вторник, 25 сентября, 18:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/09:
USD 66.16
-0.09
EUR 77.68
-0.4
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На самарской набережной состоятся соревнования на Кубок по мини-футболу среди команд Госавтоинспекции

25 сентября 2018 15:06
103
Завтра, 26 сентября, с 9:00 до 14.00 по адресу: г. Самара, Волжский проспект - 36 (на набережной около ресторана «Чайхона №1») на спортивной площадке состоятся соревнования на Кубок Самарской области по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции региона.

В мероприятии примут участие врио начальника Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Андрей Геннадьевич Коновалов, врио начальника УГИБДД главка полковник полиции Юрий Александрович Некрасов, председатель МОО «Самарская городская федерация футбола» Сергей Васильевич Марушко.

Закрытие Кубка Самарской области по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции и торжественное награждение победителей турнира состоится 27 сентября 2018 года в 12:00 часов, на вышеуказанной спортивной площадке, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
625
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
529
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
490
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7540
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8096
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7840
Весь список
Спорт в регионе
25 сентября 2018  15:06
На самарской набережной состоятся соревнования на Кубок по мини-футболу среди команд Госавтоинспекции
На самарской набережной состоятся соревнования на Кубок по мини-футболу среди команд Госавтоинспекции
  Спорт в регионе
102
25 сентября 2018  09:53
Андрей Тихонов: Гол со штрафного нас надломил
Андрей Тихонов: Гол со штрафного нас надломил
В матче восьмого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", собравшей 17198 зрителей, уступили "Краснодару" – 0:3. Спорт в регионе
129
24 сентября 2018  22:40
Матч
Самара входит в топ-5 самых футбольных городов России
Матч "Крылья Советов" - "Краснодар" в понедельник 24 сентября посетили 17 тысяч 198 зрителей.  Спорт в регионе
327
24 сентября 2018  21:24
Следующий матч команда проведет 1 октября на выезде в Казани против местного
Домашнее поражение: "Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили "Краснодару" – 0:3
Следующий матч команда проведет 1 октября на выезде в Казани против местного "Рубина".  Спорт в регионе
329
24 сентября 2018  21:16
В перерыве матча
Молодёжный состав "Крыльев" победил "Краснодар" со счётом 3:2
В перерыве матча "Крылья Советов" – "Краснодар" болельщики чествовали юношей нашей команды.   Спорт в регионе
320
24 сентября 2018  20:19
Семья Арефьевых из Красноярского района заняла 1 место на конкурсе ПФО "Успешная семья Приволжья"
Семья Арефьевых из Красноярского района заняла 1 место на конкурсе ПФО "Успешная семья Приволжья"
  Спорт в регионе
222
24 сентября 2018  17:30
В соревнованиях принимает участие около 300 военнослужащих в составе 10 сборных команд.
В Самаре пройдет спартакиада Вооруженных Сил РФ по прикладным видам спорта
В соревнованиях принимает участие около 300 военнослужащих в составе 10 сборных команд.  Спорт в регионе
224
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
559
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15452
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
604
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
811
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
842
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1143
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
767
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
844
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1847
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1296
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1437
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1394
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет конференция по социальному предпринимательству
Врачи выездной поликлиники областной больницы осмотрят детей в Красноармейском районе
На самарской набережной состоятся соревнования на Кубок по мини-футболу среди команд Госавтоинспекции
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда