На самарской набережной состоятся соревнования на Кубок по мини-футболу среди команд Госавтоинспекции
25 сентября 2018 15:06
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В мероприятии примут участие врио начальника Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Андрей Геннадьевич Коновалов, врио начальника УГИБДД главка полковник полиции Юрий Александрович Некрасов, председатель МОО «Самарская городская федерация футбола» Сергей Васильевич Марушко.
Закрытие Кубка Самарской области по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции и торжественное награждение победителей турнира состоится 27 сентября 2018 года в 12:00 часов, на вышеуказанной спортивной площадке, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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