На пощади. Куйбышева состоялась открытая тренировка хоккейного клуба ЦСКА ВВС (Самара)
29 декабря 2018 21:43
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На лёд вышли профессиональные хоккеисты основного и молодежного составов.
После тренировки все желающие смогли сфотографироваться со спортсменами, передает пресс-служба горадминистрации.
Видео здесь.
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