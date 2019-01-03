На площади Куйбышева закончился товарищеский матч между командой прокуратуры "Щит" и ветеранами хоккея Самарской области
3 января 2019 19:31
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На площади Куйбышева в эти новогодние каникулы кипит спортивная жизнь!
Ежедневно с 17:00 на хоккейном катке со стороны улицы Красноармейской проходят соревнования, мастер-классы по хоккею, кёрлингу, фигурному катанию.
Для массовых катаний есть два катка. Вход свободный!
На площади Куйбышева состоялся товарищеский матч между командой прокуратуры "Щит" и ветеранами хоккея Самарской области. Ветераны в честной борьбе одержали победу по буллитам 5:6. Игра в основное время закончилась ничьей. Затем фото с болельщиками.
Видео здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
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