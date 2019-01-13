На площади Куйбышева состоялось открытие турнира "Золотая шайба".

99

Прямо сейчас на площадке играют команда "Звезда" - Советский район и "Фортуна" из Ленинского района.В рамках турнира игры проводятся в трех возрастных категориях. Всего в соревнованиях принимают участие 24 команды из 9 районов города.Матчи городских соревнований по хоккею «Золотая шайба» будут проводиться в спортивном комплексе «Орбита» по адресу: ул. Ново-Вокзальная, 70А по 08 февраля 2019 года (С 12.00 до 14.00 каждый будний день), передает пресс-служба горадминистрации.