На первенстве мира по прыжкам на батуте тольяттинка Элина Степанова завоевала золото

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По итогам второго дня первенства мира по прыжкам на батуте, который проходит в Санкт-Петербурге, копилка сборной России пополнилась 7 медалями.В числе золотых российских победителей тольяттинская спортсменка(акробатическая дорожка) - золото!Поздравляем, передает пресс-служба департамента физической культуры и спорта СО.