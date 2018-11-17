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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На первенстве мира по прыжкам на батуте тольяттинка Элина Степанова завоевала золото

17 ноября 2018 14:26
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Поздравляем!
По итогам второго дня первенства мира по прыжкам на батуте, который проходит в Санкт-Петербурге, копилка сборной России пополнилась 7 медалями.

В числе золотых российских победителей тольяттинская спортсменка Элина Степанова (акробатическая дорожка) - золото!

Поздравляем, передает пресс-служба департамента физической культуры и спорта СО. 
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