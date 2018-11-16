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На первенстве Центрального совета ФСОП «Россия» по боксу золото завоевал спортсмен школы "Ринг" Никита Неизвестных

16 ноября 2018 22:08
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Среди юношей 14-15 лет.
В Краснодаре завершилось первенство Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «РОССИЯ» по боксу среди юношей 14-15 лет.

Честь школы бокса олимпийского резерва «Ринг» отстаивал Никита Неизвестных, завоевавший «золото» в весовой категории 46 кг, передает «СО» ОНЛАЙН
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