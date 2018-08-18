На первенстве России по пляжному волейболу пара из Самарской области завоевала золото
18 августа 2018 13:47
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Пара из Самарской области Арина Михайлина (Тольятти) – Валерия Забара (Отрадный) завоевала золото!
Молодцы, девчонки, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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