На первенстве России по настольному теннису самарские спортсмены завоевали медали
3 апреля 2018 16:34
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В личном первенстве Лев Волин и Екатерина Зиронова стали бронзовыми призерами.
В парном разряде среди девушек Екатерина Зиронова, выступая вместе с Элизабет Абраамян из Нижегородской области, выиграла золото.
В командном турнире среди юношей Самарская область (Лев Волин, Егор Овчинников, Руслан Швайко, Роман Иванов) завоевала серебро, уступив в финале соперникам из Москвы (1:3).
В общекомандном зачете Самарская область заняла 2 место. Первая позиция у Москвы, третьи - Ленинградская область, сообщает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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