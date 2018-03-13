На первенстве Европы по настольному теннису серебро завоевала самарская спортсменка Валерия Щербатых
13 марта 2018 14:18
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