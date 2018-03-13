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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На первенстве Европы по настольному теннису серебро завоевала самарская спортсменка Валерия Щербатых

13 марта 2018 14:18
455
За награды боролись 56 сильнейших юношей и девушек континента (до 22 лет).
В Минске состоялось первенство Европы по настольному теннису. За награды боролись 56 сильнейших юношей и девушек континента (до 22 лет). В женском турнире серебро завоевала самарская спортсменка Валерия Щербатых, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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