На первенстве Европы по фехтованию самарские спортсмены завоевали три серебряные награды
26 апреля 2017 15:12
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Кирилл Бородачев занял второе место в соревнованиях рапиристов, уступив в финале Александру Шупеничу из Чехии.
В командном турнире шпажисток в составе сборной России выступали две представительницы Самарской области - Алена Комарова и Виолетта Храпина. Российские спортсменки обыграли соперниц из Украины (45:29) и Германии (45:38), а в финале в упорной борьбе уступили итальянкам – 37:40.
В индивидуальном зачете Комарова стала 7-ой, Храпина – 9-ой, сообщает пресс-служба облправительства.
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