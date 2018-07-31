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На матче "Крылья Советов" - ЦСКА на стадионе "Самара Арена" присутствует 39 173 зрителя

31 июля 2018 21:40
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Идет второй тайм, счет 0:0.
На матче "Крылья Советов" - ЦСКА на стадионе "Самара Арена" присутствует 39 173 зрителя.

Болельщики матча на стадионе зажигают фонарики. Теперь точно как в космосе.

Идет второй тайм, счет 0:0, передает департамент информационной политики СО.  
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