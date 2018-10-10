На матче "КС" – "Динамо" болельщики съели 1802 хот-дога и выпили 600 литров чая

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Матч 10-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Динамо" собрал 14 528 зрителей. Из них 494 любителя футбола поддерживали московский клуб. Порядок в чаше стадиона обеспечивали 500 сотрудников частных охранных организаций и 187 контролеров-распорядителей. Игра прошла спокойно – задержаний и протоколов зафиксировано не было.В день матча на стадионе "Самара Арена" работали 6 карет скорой помощи. К медикам поступило два обращения от болельщиков, но от госпитализации обратившиеся отказались.Помогали с навигацией болельщикам 87 волонтеров. От последней мили, а также от Северной и Южной парковок маломобильных граждан к стадиону доставляли 4 электрокара. Также от Северной парковки маломобильных граждан перевозила пассажирская "Газель". Этот транспорт будет работать и на матче "Крылья Советов" – "Зенит" 29 октября.На секторах активной поддержки присутствовал 41 баннер. 39 растягов зарегистрировали москвичи, 2 баннера – самарцы.По итогам матча на клуб "Крылья Советов" наложен один штраф от КДК в размере 20 тысяч рублей за появление представителя СМИ на игровом поле рядом с игроками московского "Динамо".В точках продаж клубной атрибутики "Крыльев Советов" на игре с "Динамо" было реализовано порядка 600 единиц сувенирной продукции. Наибольшей популярностью у болельщиков пользовались шарфы – их было продано свыше 300 штук, а также головные уборы – реализовано более 100 зимних шапок и более 50 бейсболок. Всего было продано более 20 наименований товаров атрибутики.Всего на стадионе в день матча работали 5 точек по продаже атрибутики и 18 точек питания. За игру в точках кейтеринга болельщики приобрели 1802 хот-дога и 2400 стаканов (600 литров) чая.Одной из главных проблем при проведении матчей по-прежнему является курение на открытых участках спортивного объекта, являющегося общественным местом. Напоминаем, что за курение в общественных местах предусмотрены административные штрафы, а сам стадион "Самара Арена", который посещает множество детей, является территорией, свободной от курения.Фото: ФК "КС"