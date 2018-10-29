На матч с "Зенитом" нашу команду выведут победители конкурса рисунков
29 октября 2018 14:27
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Команды впервые сыграют новым официальным мячом Российской Премьер-лиги, яркая желая с фиолетовыми вставками расцветка которого позволит лучше видеть его в темноте и любых погодных условиях.
За руку с игроками "Крыльев" на матч против лидера чемпионата выйдут победители конкурса детских рисунков "Я люблю "Крылья!".
Ожидается, что команду из Санкт-Петербурга поддержит около 1000 болельщиков. Кассы для болельщиков "Зенита" работают с 13:00 на Gate 1. На остальные сектора "Самара Арены" билеты можно приобрести в кассах Gate 2, также с 13:00.
Запуск болельщиков на стадион начнется в 17:00. Одновременно на входных группах Gate 2 и Gate 3 начнут работу интерактивные площадки. С полным расписанием развлекательной программы можно ознакомиться здесь. Информацию о том, как будет организовано движение транспорта в день матча, можно найти тут.
Игра "Крылья Советов" – "Зенит" начнется в 19:00 и будет показана в прямом эфире тек (комментаторы Дмитрий Шнякин и Сергей Кривохарченко). Также доступна радиотрансляция на волнах "Самара Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов), передает пресс-служба ФК "КС".
Фото пресс-служба ФК "КС"
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