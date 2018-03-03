На лыжной базе «Чайка» прошел национальный день здоровья

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День здоровья проводится в Самаре с 2013 года. Организатором праздника стала городская школа «Яктылык» с углубленным изучением отдельных предметов. Несмотря на морозную погоду, поучаствовать в празднике пришли более 1000 человек – это люди разных национальностей и возрастов.Гостем праздника стал и глава региона. Он поприветствовал гостей, поблагодарил организаторов мероприятия и пожелал удачи спортсменам. «Этот праздник давно стал традицией не только для школы «Яктылык», но и для всего города Самара. Я уверен, что это замечательное настроение мы сохраним на весь день и заберем в рабочие будни, чтобы достигать новых высот ради нашего родного региона», - сказал Дмитрий Азаров. -Президент странынесколько дней назад озвучил послание, которое обращено ко всем гражданам страны, устремлено в будущее. Сегодня мы можем быть абсолютно уверены, что это будущее прекрасно, а все достижения нашей страны абсолютно защищены».Теплые слова участникам сказал и председатель регионального духовного управления мусульман самарской области. По его мнению, такие праздники помогают поддерживать мир и согласие в нашем многонациональном регионе. «Мы живем в едином обществе, где соприкасаются различные нации и конфессии, где праздник одного народа не оставляет равнодушными всех граждан страны. В этом смысле Россия-пример для многих других государств. У нас нет неуживчивости и желания преобладать, наоборот царят мир и согласие, которые поддерживаются на государственном уровне», -подчеркнул Яруллин.После приветственных слов Дмитрий Азаров пообщался со школьниками, а также поучаствовал в приготовлении национального плова, сообщает пресс-служба облправительства.