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На главном поле стадиона "Металлург" завершается укладка синтетического покрытия

17 октября 2018 19:57
95
В ближайшие дни реконструкция будет завершена.
На главном поле стадиона "Металлург" завершается укладка синтетического покрытия.

Сегодня поле показали журналистам.

В ближайшие дни реконструкция будет завершена и через пару недель здесь пройдут первые тренировки у воспитанников Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов", передает пресс-служба ФК "КС". 
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