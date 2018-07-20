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На футбольной площадке около "Самара Арены" прошла тренировка юных футболистов ГАУ СШОР - 1

20 июля 2018 20:25
261
Юные воспитанники Центра подготовки футболистов
Тренировочные площадки возле стадиона "Самара Арена" передали под нужды Центра подготовки футболистов "Крыльев Советов" и спортивных школ Самарской области.

Тренировочные площадки "Энергия" и "Восход" были построены в рамках подготовки к проведению в Самаре чемпионата мира по футболу 2018 года. Теперь по окончании турнира стадионы будут использоваться для развития детско-юношеского футбола Самарской области.

20 июля воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №1 и игроки Центра подготовки футболистов "Крыльев Советов провели здесь первое занятие. К услугам футболистов и тренеров не только поле, но и многофункциональные административные здания.

"Здесь есть шикарные раздевалки, душевые, туалеты, кабинеты массажа. Все сделано по высшему уровню", - оценивает руководитель отделения игровых видов спорта ГАУ СО СШОР №1 Виктор Окунев.

Юные воспитанники Центра подготовки футболистов "Крыльев Советов" теперь будут тренироваться здесь ежедневно. Спортсменов будут привозить сюда централизованно на автобусе Центра.

"Здесь будут расти наши будущие чемпионы, игроки "Крыльев Советов" и сборной России. Конечно, еще у нас остаются вопросы, связанные с логистикой, но все необходимые поручения губернатором даны. Будем выстраивать транспортную схему. Ребятам должно быть комфортно доезжать сюда", - рассказал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

Площадки будут использоваться не только для тренировок: здесь будут проводиться соревнования самых разных уровней. Уже на следующей неделе юношеская команда "Крыльев Советов" проведет официальный матч в рамках первенства России. А 25 августа на этих полях, как планируется, пройдут финальные матчи областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом", передает Волга Ньюс
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