На форуме "iВолга" будут сдавать тесты ГТО

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В фестивале примут участие команды из 14 субъектов ПФО. Программа фестиваля включает в себя спортивную и тестовую программы.В рамках спортивной программы пройдут соревнования по следующим видам испытаний:− бег на 60 м;− прыжок в длину с места;– метание спортивного снаряда 500/700г;− сгибание и разгибание рук в упоре лежа;− наклон вперед из положения стоя;– поднимание туловища из положения лежа на спине;− подтягивание из виса на высокой перекладине.В рамках тестовой программы фестиваля все участники форума смогут попробовать свои силы в выполнении отдельных видов испытаний комплекса ГТО.Организаторами Фестиваля являются министерство спорта Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий» и Дирекция молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2018», передает пресс-служба минспорта СО.