На форуме "Россия - спортивная держава" воспитанница клуба "Лада" Ирина Близнова получила статус официального посла комплекса "ГТО"

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На форуме "Россия - спортивная держава" Олимпийская чемпионка по гандболу, воспитанница тольяттинского клуба "Лада" Ирина Близнова получила статус официального посла комплекса "ГТО".



Поздравления от замминистра спорта РФ Марины Томиловой и от заместителя министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской. Гордимся, сообщает пресс-служба минспорта СО.

