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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На этой неделе баскетболисты «Самары» начали подготовку к новому сезону

10 августа 2018 15:42
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В августе «Самара» будет чередовать тренировки на волжских пляжах с занятиями в зале, а в конце месяца запланирован контрольный матч с саратовским «Автодором» (на выезде).
6 и 7 августа игроки прошли медосмотр в клинике «Реавиз», а 8-го команда приступила к тренировкам в полном составе.

В распоряжении Игоря Грачева и его тренерского штаба 13 игроков: Дмитрий Головин, Максим Числов, Александр Савенков, Артем Чеваренков, Дмитрий Гусенков, Филипп Стойко, Дмитрий Халдеев, Владимир Пичкуров, Антон Глазунов, Алексей Нестеров, Алимджан Федюшин, Игорь Смыгин и Максим Дыбовский.

Предсезонная подготовка будет проходить по привычному за последние годы плану. В августе «Самара» будет чередовать тренировки на волжских пляжах с занятиями в зале, а в конце месяца запланирован контрольный матч с саратовским «Автодором» (на выезде).

В сентябре команда отправится на сбор в Латвию, где также сыграет несколько матчей.

Контрольной проверкой готовности к сезону станет традиционный турнир памяти Г.А. Приматова, который пройдет в «МТЛ Арене» 25-27 сентября, передает пресс-служба БК "Самара". 



Фото:    пресс-служба БК "Самара"
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