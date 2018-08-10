На этой неделе баскетболисты «Самары» начали подготовку к новому сезону
10 августа 2018 15:42
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В распоряжении Игоря Грачева и его тренерского штаба 13 игроков: Дмитрий Головин, Максим Числов, Александр Савенков, Артем Чеваренков, Дмитрий Гусенков, Филипп Стойко, Дмитрий Халдеев, Владимир Пичкуров, Антон Глазунов, Алексей Нестеров, Алимджан Федюшин, Игорь Смыгин и Максим Дыбовский.
Предсезонная подготовка будет проходить по привычному за последние годы плану. В августе «Самара» будет чередовать тренировки на волжских пляжах с занятиями в зале, а в конце месяца запланирован контрольный матч с саратовским «Автодором» (на выезде).
В сентябре команда отправится на сбор в Латвию, где также сыграет несколько матчей.
Контрольной проверкой готовности к сезону станет традиционный турнир памяти Г.А. Приматова, который пройдет в «МТЛ Арене» 25-27 сентября, передает пресс-служба БК "Самара".
Фото: пресс-служба БК "Самара"
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