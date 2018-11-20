На чемпионате России по теннису на колясках тольяттинец Ильдус Шайхисламов стал двукратным победителем

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Тольяттинец Ильдус Шайхисламов стал двукратным победителем!Он занял первое место в личном зачете, а также выиграл золото в парном разряде вместе со спортсменом из Московской области, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО