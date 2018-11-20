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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На чемпионате России по теннису на колясках тольяттинец Ильдус Шайхисламов стал двукратным победителем

20 ноября 2018 17:26
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Он занял первое место в личном зачете, а также выиграл золото в парном разряде вместе со спортсменом из Московской области.
В Нижнем Новгороде завершился чемпионат России по теннису на колясках.

Тольяттинец Ильдус Шайхисламов стал двукратным победителем!

Он занял первое место в личном зачете, а также выиграл золото в парном разряде вместе со спортсменом из Московской области, передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:   пресс-служба минспорта СО
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