На чемпионате России по теннису на колясках тольяттинец Ильдус Шайхисламов стал двукратным победителем
20 ноября 2018 17:26
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Тольяттинец Ильдус Шайхисламов стал двукратным победителем!
Он занял первое место в личном зачете, а также выиграл золото в парном разряде вместе со спортсменом из Московской области, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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