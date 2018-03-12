На чемпионате России по самбо у спортсменов Самарской области три медали - 2 серебра и 1 бронза

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В Хабаровске прошел чемпионат России по самбо. Более 1000 участников. У спортсменов Самарской области три медали - 2 серебра, 1 бронза.Никита Подковальников - серебро в весовой категории 68 килограмм. Владимир Березовский - серебро, в\к 62 кг. Мария Козлова - бронза, в\к 48 кг, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.Фото: пресс-служба минспорта Самарской области