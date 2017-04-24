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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На чемпионате России по плаванию среди спортсменов с ПОДА пловцы Самарской области завоевали 15 медалей

24 апреля 2017 19:16
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В нем приняли участие более 170 пловцов из 33 регионов страны.
В Краснодаре состоялся чемпионат России по плаванию на короткой воде (25-ти метровый бассейн) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В нем приняли участие более 170 пловцов из 33 регионов страны, включая лидеров сборной команды РФ, победителей и призеров Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. По итогам соревнований пловцы Самарской области выиграли 15 медалей, из них 10 – золотые.

Сергей Сухарев  завоевал три золотые медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием. В его активе также три серебра на дистанциях 400 метров вольным стилем, 100 метров на спине и 50 метров баттерфляем.

Вячеслав Ленский выиграл золото на дистанциях 100 и 400 метров вольным стилем, а также 100 метров на спине. На дистанции 50 метров вольным стилем он получил серебро.

Яна Костина заняла первое место на дистанциях 50 метров на спине, 50 метров вольным стилем, 100 метров на спине. На всех трех стартах спортсменка установила новые рекорды России.

Константин Ганечкин стал сильнейшим на дистанции 50 метров баттерфляем.

Марина Запевалова показала третий результат на дистанции 100 метров брассом, тем самым впервые завоевав медаль
чемпионата России (до этого в ее активе были награды первенства страны).

Кирилл Пульвер  впервые выступал на подобных соревнованиях и стал четвертым на дистанции 100 метров вольным стилем, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Василий Беляев занял 6-ое место в дисциплине 100 метров брассом и выполнил норматив мастера спорта.

В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-ое место.

В июне в городе Раменское (Московская область) пройдет чемпионат России на длинной воде среди спортсменов с ПОДА, в котором также примет участие команда Самарской области. После этих соревнований будет сформирована сборная России для выступления на чемпионате мира в Мексике. Российские спортсмены примут в нем участие в случае допуска со стороны
Международного паралимпийского комитета. сообщает пресс-служба облправительства.


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