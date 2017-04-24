На чемпионате России по плаванию среди спортсменов с ПОДА пловцы Самарской области завоевали 15 медалей

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В Краснодаре состоялся чемпионат России по плаванию на короткой воде (25-ти метровый бассейн) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В нем приняли участие более 170 пловцов из 33 регионов страны, включая лидеров сборной команды РФ, победителей и призеров Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. По итогам соревнований пловцы Самарской области выиграли 15 медалей, из них 10 – золотые.завоевал три золотые медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием. В его активе также три серебра на дистанциях 400 метров вольным стилем, 100 метров на спине и 50 метров баттерфляем.выиграл золото на дистанциях 100 и 400 метров вольным стилем, а также 100 метров на спине. На дистанции 50 метров вольным стилем он получил серебро.заняла первое место на дистанциях 50 метров на спине, 50 метров вольным стилем, 100 метров на спине. На всех трех стартах спортсменка установила новые рекорды России.стал сильнейшим на дистанции 50 метров баттерфляем.показала третий результат на дистанции 100 метров брассом, тем самым впервые завоевав медальчемпионата России (до этого в ее активе были награды первенства страны).впервые выступал на подобных соревнованиях и стал четвертым на дистанции 100 метров вольным стилем, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.занял 6-ое место в дисциплине 100 метров брассом и выполнил норматив мастера спорта.В июне в городе Раменское (Московская область) пройдет чемпионат России на длинной воде среди спортсменов с ПОДА, в котором также примет участие команда Самарской области. После этих соревнований будет сформирована сборная России для выступления на чемпионате мира в Мексике. Российские спортсмены примут в нем участие в случае допуска со стороныМеждународного паралимпийского комитета. сообщает пресс-служба облправительства.