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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На чемпионате России по легкой атлетике спртсмены Самарской области завоевали две медали

16 февраля 2018 22:26
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"В Москве состоялся чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Участвовали сильнейшие атлеты страны. Среди призеров - спортсмены Самарской области. В толкании ядра у Анны Авдеевой 3 место - 17,16 метра. В прыжках в высоту Аделина Халикова также завоевала бронзу - 182 см ", - сообщает минспорта СО в Твиттере.



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