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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На чемпионате Европы по самбо самарский спортсмен завоевал золотую награду

22 мая 2017 19:42
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В финальной схватке он одержал победу уже на 12-ой секунде, совершив болевой прием на ногу.
В Минске (Белоруссия) состоялся чемпионат Европы по самбо. В нем принимали участие более 300 спортсменов из 29 стран. В составе сборной России золотую награду завоевал самарский самбист Владимир Березовский.

Владимир Березовский выступал в весовой категории до 62 килограмм (спортивное самбо).

В финальной схватке 28-летнему российскому спортсмену противостоял Артур Саакян из Армении. Березовский одержал победу уже на 12-ой секунде, совершив болевой прием на ногу.

По итогам чемпионата Европы команда России завоевала 18 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба облправительства. 
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