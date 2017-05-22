На чемпионате Европы по самбо самарский спортсмен завоевал золотую награду
22 мая 2017 19:42
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Владимир Березовский выступал в весовой категории до 62 килограмм (спортивное самбо).
В финальной схватке 28-летнему российскому спортсмену противостоял Артур Саакян из Армении. Березовский одержал победу уже на 12-ой секунде, совершив болевой прием на ногу.
По итогам чемпионата Европы команда России завоевала 18 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба облправительства.
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