На чемпионате Европы по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями Ольга Потешкина из Тольятти завоевала 10 медалей
2 августа 2018 15:29
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На чемпионате Европы по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями Ольга Потешкина из Тольятти (школа «Олимп», тренеры - Е.Белкова, А. Журавлёва) завоевала 3 золота, 3 серебра, 4 бронзы, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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