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На чемпионате АСБ защитник самарской "Энергии-СамГТУ" признан "Лучшим молодым игроком"

15 мая 2017 18:01
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14 мая в Москве состоялся финальный матч чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Помимо непосредственно финалистов - МГАФК из Малаховки и СПбГУПТД из Санкт-Петербурга - героями встречи стали также лучшие игроки сезона АСБ, каждый из которых получил специальный приз.

В номинации "Лучший молодой игрок" победителем стал 19-летний защитник самарской "Энергии-СамГТУ" Александр Кузнецов. 

Александр Кузнецов, игрок "Энергии-СамГТУ":

- Для меня выбор Ассоциации студенческого баскетбола стал приятным сюрпризом. Даже оказаться одним из номинантов на эту награду было очень престижно, а выиграть ее - просто фантастика! Благодарен за такой выбор АСБ. Также огромное спасибо каждому из партнеров по "Энергии-СамГТУ" и тренерам, без них у меня ничего не получилось бы.
 
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