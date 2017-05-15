На чемпионате АСБ защитник самарской "Энергии-СамГТУ" признан "Лучшим молодым игроком"
15 мая 2017 18:01
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В номинации "Лучший молодой игрок" победителем стал 19-летний защитник самарской "Энергии-СамГТУ" Александр Кузнецов.
Александр Кузнецов, игрок "Энергии-СамГТУ":
- Для меня выбор Ассоциации студенческого баскетбола стал приятным сюрпризом. Даже оказаться одним из номинантов на эту награду было очень престижно, а выиграть ее - просто фантастика! Благодарен за такой выбор АСБ. Также огромное спасибо каждому из партнеров по "Энергии-СамГТУ" и тренерам, без них у меня ничего не получилось бы.
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