На базе "Черноречье" прошел чемпионат ЦВО по армейскому гиревому рывку

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С 25 по 27 марта в поселке Рощинский на базе "Черноречье" самарского филиала ЦСКА прошел чемпионат Центрального военного округа по армейскому гиревому рывку.В соревнованиях участвовали 140 сильнейших гиревиков в составе 20 команд военных частей, дислоцированных на территории округа. В их числе мужчины и женщины в званиях офицер, прапорщик, военнослужащий контрактной службы, солдат и сержант по призыву. Диапазонспортивных разрядов и званий - от 3-го разряда до ЗМС.По итогам двух соревновательных дней победителем общекомандного зачета стала в/ч 22223 из Самары. Военнослужащие повторили свой прошлогодний триумф на аналогичном чемпионате округа по гиревому рывку. Второе место заняла команда в/ч 71592 из Екатеринбурга, третье - команда в/ч 55433 из г. Новосибирск, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара