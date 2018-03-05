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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На базе "Чайка" состоится лыжная гонка на призы газеты «Волжская Коммуна»

5 марта 2018 17:11
144
Принять участие в забеге может любой желающий. Лыжные гонки станут прекрасной возможностью провести время с семьей, заняться спортом, приобщиться к здоровому образу жизни.
10 и 11 марта на УСЦ "Чайка" (п.Управленческий) состоятся 77-е соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская Коммуна».

Ежегодно мероприятие проходит на базе учебно-спортивного центра «Чайка». Лыжные гонки станут прекрасной возможностью провести время с семьей, заняться спортом, приобщиться к здоровому образу жизни.


Соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская Коммуна» впервые были проведены в 1941 году, и с тех пор они стали традиционными для всех любителей этого зимнего вида спорта. В этот день побороться за призы «Волжской коммуны» выходят на лыжню от 500 до 1000 поклонников спортивных состязаний со всего Поволжья.


Принять участие в забеге может любой желающий. Предварительные заявки (сканированные с печатями) на участие подаются до 12:00 9 марта по электронной почте: elena_0105@inbox.ru. Медицинские заявки на участие в соревнованиях представляются в мандатную комиссию по допуску 10 и 11 марта с 8:30 до 10:30.

Подробности проведения соревнований на сайте самарской федерации лыжных гонок http://ski-samara.ru/ 
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