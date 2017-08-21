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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На XIX Всемирной летней Универсиаде выступят 11 спортсменов Самарской области

21 августа 2017 12:45
127
На XIX Всемирной летней Универсиаде выступят 11 спортсменов Самарской области
Всего в российскую сборную вошли 348 спортсменов.

В китайском Тайбее стартовала XIX Всемирная летняя Универсиада. В соревнованиях принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны, которые разыграют 275 комплектов медалей по 22 видам спорта. В состав студенческой сборной России включены 11 представителей Самарской области.

В российскую сборную вошли 348 спортсменов, представляющие 53 субъекта страны и более 100 ВУЗов. За награды Универсиады поборются следующие самарские спортсмены: Анастасия Гуженкова (плавание), Александр Кудашев (плавание), Мария Персидская (дзюдо), Валентина Костенко (дзюдо), Виолетта Храпина (фехтование), Алена Комарова (фехтование), Ирина Охотникова (фехтование), Юлия Турутина (тхэквондо), Борис Краснов (тхэквондо), Рафаиль Аюкаев (тхэквондо),  Михаил Тихонов (футбол, игрок ФК «Крылья Советов»).

По итогам XXVIII  зимней Всемирной Универсиады, прошедшей зимой этого года в Алмате (Казахстан), спортсмены Самарской области стали обладателями пяти наград. Из них двух золотых и трех серебряных. 

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