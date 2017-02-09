На Всероссийских соревнованиях по стрельбе спортсмены ЦСКА завоевали медали

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На Всероссийских соревнованиях первыми места распределили юниоры в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров». Первое место занял мастер спорта международного класса, призёр международных соревнований спортсмен ЦСКА/Самара, представляющий Самарскую область. В квалификации Евгений показал результат 1160 очков из 1200 возможных, а в финале победил с большим преимуществом.Также Евгений Ищенко занял 2-е место в личном и в командном зачетах на Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия.Вторые места в командном зачете на этих соревнованиях завоевали спортсменами ЦСКА/Самара. Теперь у наших ребят есть все шансы представить Клуб ЦСКА и регион на Первенстве Европы по стрельбе, которое в конце февраля пройдет в Словении, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.