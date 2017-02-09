На Всероссийских соревнованиях по стрельбе спортсмены ЦСКА завоевали медали
9 февраля 2017 16:52
80
На Всероссийских соревнованиях первыми места распределили юниоры в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров». Первое место занял мастер спорта международного класса, призёр международных соревнований спортсмен ЦСКА/Самара Евгений Ищенко, представляющий Самарскую область. В квалификации Евгений показал результат 1160 очков из 1200 возможных, а в финале победил с большим преимуществом.
Также Евгений Ищенко занял 2-е место в личном и в командном зачетах на Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия.
Вторые места в командном зачете на этих соревнованиях завоевали спортсменами ЦСКА/Самара Иван Бакулин и Артем
Филиппов. Теперь у наших ребят есть все шансы представить Клуб ЦСКА и регион на Первенстве Европы по стрельбе, которое в конце февраля пройдет в Словении, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
7 февраля 2017 12:46
Сегодня число заполненных заявок приближается уже к 4500. ЧМ-2018
176
4 февраля 2017 10:46
Министр транспорта РФ Максим Соколов прокомментировал подготовку к ЧМ-2018 в Самаре. ЧМ-2018
376
2 февраля 2017 21:03
Имея на руках FAN ID и билет на игру, зритель сможет получить право на бесплатный проезд, как между городами-организаторами, так и внутри города. Посадка в бесплатные... ЧМ-2018
428
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
5925
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6411
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6383
Спорт в регионе
9 февраля 2017 16:52
Теперь у наших ребят есть все шансы представить Клуб ЦСКА и регион на Первенстве Европы по стрельбе, которое в конце февраля пройдет в Словении. Спорт в регионе
80
9 февраля 2017 11:41
7-8 февраля прошел очередной Тур Регулярного Чемпионата женской Суперлиги. Спорт в регионе
77
9 февраля 2017 10:53
Это Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017 и Всероссийский фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море-017». Спорт в регионе
149
9 февраля 2017 09:36
Счет составил 63:70. Спорт в регионе
101
8 февраля 2017 19:12
Спорт в регионе
160
8 февраля 2017 17:08
В XVIII зимней Всемирной Универсиаде принимали участие около 2 000 спортсменов из 58 стран. Соревнования проводились по 12 видам ... Спорт в регионе
126
8 февраля 2017 16:24
Соревнуясь в различных дисциплинах ушу, спортсмены сборной из Самары завоевали 8 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых медалей. Спорт в регионе
290
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1021
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
658
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4832
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1833
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2422
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1523
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1230
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2384
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2193
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11388
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9321
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5720
Мероприятия