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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На Всероссийских соревнованиях по стрельбе спортсмены ЦСКА завоевали медали

9 февраля 2017 16:52
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Теперь у наших ребят есть все шансы представить Клуб ЦСКА и регион на Первенстве Европы по стрельбе, которое в конце февраля пройдет в Словении.
В Ижевске (Удмуртская Республика) с 4 по 11 февраля проходит лично-командное Первенство России по стрельбе из пневматического оружия, а также личные Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.

На Всероссийских соревнованиях первыми места распределили юниоры в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров». Первое место занял мастер спорта международного класса, призёр международных соревнований спортсмен ЦСКА/Самара Евгений Ищенко, представляющий Самарскую область. В квалификации Евгений показал результат 1160 очков из 1200 возможных, а в финале победил с большим преимуществом.

Также Евгений Ищенко занял 2-е место в личном и в командном зачетах на Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия.

Вторые места в командном зачете на этих соревнованиях завоевали спортсменами ЦСКА/Самара Иван Бакулин и Артем
Филиппов. Теперь у наших ребят есть все шансы представить Клуб ЦСКА и регион на Первенстве Европы по стрельбе, которое в конце февраля пройдет в Словении, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара. 
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