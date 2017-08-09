На Самарской набережной состоится легкоатлетический марафон под лозунгом «Каждый первый»

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О своем участии в соревнованиях уже заявили около полутора тысяч спортсменов из 60 городов России и стран ближнего зарубежья, среди них, как любители, так и профессиональные легкоатлеты.Трасса проходит по живописным местам набережной реки Волга. Старт и финиш будет располагаться в районе Полевого спуска.В программе мероприятия забеги на 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,195 км, а также корпоративный забег команд на 3 км, и заезд спортсменов-колясочников.В рамках спортивного мероприятия организаторами подготовлена праздничная программа. Для болельщиков выступяттворческие коллективы, будут организованы спортивные мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации Самары.