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На "Самара Арене" прошел "Лещ-баттл" среди болельщиков "Крыльев Советов"

9 декабря 2018 14:46
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Чтобы получить приз, необходимо было быстрее и качественнее всех очистить вяленого волжского леща.
В преддверии матча 17-го тура "Крылья Советов" – "Ростов" на стадионе "Самара Арена" состоялся первый "Лещ-баттл" среди болельщиков. Чтобы выиграть игровую футболку полузащитника "Крыльев" и по совпадению автора победного гола в игре с ростовчанами Антона Паула, необходимо было быстрее и качественнее всех очистить вяленого волжского леща.

Судьей необычного поединка стал экс-игроки капитан "Крыльев Советов" Иван Таранов, который посетил вчерашний матч.

В результате лучший результат показал болельщик "Крыльев" Александр Голубев – его результат 1 минута 47 секунд. Совсем немного от него отстал Антон Африкантов. Третий результат у Ивана Долинина. Победитель получил в качестве главного приза футболку Антона Паула, а двое других призеров – клубные пивные кружки от "Крыльев". Подарки призерам вручил Иван Таранов.

– Очень понравилось это необычное соревнование. У меня большой опыт в чистке лещей, сегодня он мне пригодился. Идея с таким конкурсом очень понравилась. Может быть, в следующий раз клуб предложит болельщикам чистить вареных раков на скорость? Я бы с радостью принял участие, – отметил победитель состязаний Александр Голубев, передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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