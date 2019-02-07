На "Самара Арене" пройдет турнир по FIFA-2019 среди болельщиков "Крыльев"

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16 февраля состоится открытый турнир по киберфутболу в FIFA-2019 на приставках Xbox и Sony Playstation на призы футбольного клуба "Крылья Советов". Соревнования впервые пройдут на главном спортивном объекте региона – стадионе "Самара Арена".Победитель подпишет контракт с "Крыльями" и будет представлять самарский клуб на всех официальных соревнованиях. Также призеры и лучшие участники турнира получат кастомизированные геймпады для приставок PS, выполненные в клубных цветах "Крыльев", игровые футболки, наборы атрибутики и другие призы от партнеров мероприятия.К участию в соревнованиях допускаются лица старше 18 лет. Всем желающим побороться за главный приз турнира по FIFA-2019 необходимо прислать заявку, в которой нужно указать ФИО, дату рождения и контактный телефон на электронный адрес: v.zimnukov@ks-samara.comПриём заявок до 14 февраля 22:00 включительно. При себе в день турнира необходимо иметь личный геймпад и паспорт.Официальные партнеры турнира: "Самарское областное отделение Федерации компьютерного спорта России", чайный клуб "Красный халат" и компьютерный клуб Manhattan Project, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"