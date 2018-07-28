На "Самара Арене" для болельщиков матча "Крыльев Советов" - ЦСКА подготовили развлекательную программу
28 июля 2018 15:05
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В Самаре после блестяще проведенного Чемпионата Мира сейчас настоящий футбольный бум. Зрители ждут красивого футбола и посещения нового стадиона. Но организаторы встречи подготовили для всех любителей футбола еще и развлекательную программу.
В 18:00 начнут запускать болельщиков и одновременно на всех трех гейтах стартует предматчевое шоу. Основным местом притяжения зрителей должен стать гейт номер 2. Там будет сцена радио "Самара Максимум", где выступят три самарских группы — Iron Bees, "Атма" и "Ленин бэнд".
Все желающие смогут сделать фото в специальной фотозоне, посвященной матчу с ЦСКА. Также любителей футбола будут развлекать аниматоры-ходулисты. Автолюбители смогут протестировать машины Chery.
На третьем гейте инструментальные хиты разных лет будет исполнять духовой оркестр.
Для детей здесь предусмотрена специально отведенная зона, где их будут развлекать аниматоры и ведущий.
Здесь же все желающие смогут взять автограф или сфотографироваться с Чемпионом Мира по хоккею, вратарем клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" и сборной России, самарцем Семеном Варламовым.
Можно будет воспользоваться услугами аквагримера на каждом из гейтов. А в чаше стадиона дарить хорошее настроение болельщикам будет группа поддержки ПФК "Крылья Советов".
Также всем любителям футбола предлагают поучаствовать в конкурсе фотографий в Instagram. Для этого нужно опубликовать любое фото в день матча с развлекательной площадки любого из гейтов или изображение, сделанное уже на стадионе, и поставить хештег #КрыльяЦСКА. В перерыве на табло "Самара Арены" покажут три фотографии победителей. Они получат призы от "Крыльев Советов" на следующий день после матча.
Помимо этого, до игры и в перерыве матча болельщиков будет ловить камера, онлайн выводящая самые эмоциональные кадры на табло "Самара Арены".
Первый удар по мячу нанесут экс-игрок "Крыльев" и ЦСКА, участник нескольких ЧМ в составе сборной России Сергей Игнашевич и хоккеист Семен Варламов, передает Волга Ньюс.
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