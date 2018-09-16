На Первенстве России среди юношеских сборных команд сборная Приволжья уступила сборной команде Южных регионов
16 сентября 2018 16:27
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Сборная Приволжья уступила по пенальти 3:4 сборной команде Южных регионов, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: rfs.ru
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