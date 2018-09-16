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На Первенстве России среди юношеских сборных команд сборная Приволжья уступила сборной команде Южных регионов

16 сентября 2018 16:27
133
В Волгограде завершился финальный матч турнира Первенства России по футболу среди сборных команд субъектов Российской Федерации и Межрегиональных объединений федераций футбола РФС (игроки 2002).

Сборная Приволжья уступила по пенальти 3:4 сборной команде Южных регионов, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   rfs.ru
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