На Первенстве России по спортивному ориентированию спортсменка ЦСКА/Самара выиграла сразу три медали

82

Самарчанка с лучшим результатом – 0:35:07 - выиграла гонку «кросс-классика», протяженностью 5400 м с 23 контрольными пунктами, опередив на 2 очка давнюю соперницу из Краснодарского края Екатерину Рязанову. В дисциплине «кросс-лонг» собщего старта на 10600 м с 32 контрольными пунктами Анна уступила Рязановой 3 очка и стала второй с результатом 1:14:19. Еще одно «серебро» Дворянская выиграла в дисциплине «кросс-выбор» на дистанции 7000 м с 23 контрольными пунктами, показав время 00:52:46.Первое место в этой дисциплине также взяла Екатерина Рязанова из Краснодарского края, третье - Екатерина Власова из Тольятти, выступающая за сборную Москвы, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.